https://ria.ru/20241023/briks-1979593889.html

БРИКС призывала к ускоренному созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке

БРИКС призывала к ускоренному созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС призывала к ускоренному созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке

Лидеры стран БРИКС призвали к ускоренному выполнению резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:00

2024-10-23T16:00

2024-10-23T16:00

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали к ускоренному выполнению резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подчеркиваем важнейшее значение усилий, направленных на ускоренное выполнение резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, включая Конференцию, созванную в соответствии с решением 73/546 Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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