https://ria.ru/20241023/briks-1979591247.html

Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити

Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити

Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:50

2024-10-23T15:50

2024-10-23T17:27

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жовенель моиз

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета как важнейшие шаги по урегулированию нынешнего кризиса. Мы подчеркиваем, что текущий кризис требует решения, выработанного при ведущей роли Гаити и предусматривающего налаживание национального диалога и достижение консенсуса между местными политическими силами, учреждениями и обществом, и призываем международное сообщество оказать поддержку усилиям временного правительства в борьбе против бандформирований, улучшению ситуации в сфере безопасности и созданию основ для долгосрочного социально-экономического развития страны, а также проведению всеобщих выборов к концу 2025 года", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС также высказались в поддержку роли ООН в оказании гумпомощи и подчеркнули необходимость международного сотрудничества для эффективного решения многогранного кризиса в Республике Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20240522/ssha-1947740732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гаити, жовенель моиз, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году