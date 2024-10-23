https://ria.ru/20241023/briks-1979591247.html
Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити
Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити
Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:50
2024-10-23T15:50
2024-10-23T17:27
в мире
гаити
жовенель моиз
брикс
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979628460_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7b4eaa92335d5849d85395990e2e3fa7.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета как важнейшие шаги по урегулированию нынешнего кризиса. Мы подчеркиваем, что текущий кризис требует решения, выработанного при ведущей роли Гаити и предусматривающего налаживание национального диалога и достижение консенсуса между местными политическими силами, учреждениями и обществом, и призываем международное сообщество оказать поддержку усилиям временного правительства в борьбе против бандформирований, улучшению ситуации в сфере безопасности и созданию основ для долгосрочного социально-экономического развития страны, а также проведению всеобщих выборов к концу 2025 года", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС также высказались в поддержку роли ООН в оказании гумпомощи и подчеркнули необходимость международного сотрудничества для эффективного решения многогранного кризиса в Республике Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20240522/ssha-1947740732.html
гаити
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979628460_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_31353036ed86dc6da3cf0e2e325748bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаити, жовенель моиз, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Гаити, Жовенель Моиз, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Страны БРИКС в декларации
приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы приветствуем учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета как важнейшие шаги по урегулированию нынешнего кризиса. Мы подчеркиваем, что текущий кризис требует решения, выработанного при ведущей роли Гаити и предусматривающего налаживание национального диалога и достижение консенсуса между местными политическими силами, учреждениями и обществом, и призываем международное сообщество оказать поддержку усилиям временного правительства в борьбе против бандформирований, улучшению ситуации в сфере безопасности и созданию основ для долгосрочного социально-экономического развития страны, а также проведению всеобщих выборов к концу 2025 года", - говорится в документе.
Лидеры стран БРИКС также высказались в поддержку роли ООН в оказании гумпомощи и подчеркнули необходимость международного сотрудничества для эффективного решения многогранного кризиса в Республике Гаити.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.