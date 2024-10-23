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Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити - РИА Новости, 23.10.2024
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15:50 23.10.2024 (обновлено: 17:27 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979591247.html
Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити
Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити
Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:50
2024-10-23T17:27
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета как важнейшие шаги по урегулированию нынешнего кризиса. Мы подчеркиваем, что текущий кризис требует решения, выработанного при ведущей роли Гаити и предусматривающего налаживание национального диалога и достижение консенсуса между местными политическими силами, учреждениями и обществом, и призываем международное сообщество оказать поддержку усилиям временного правительства в борьбе против бандформирований, улучшению ситуации в сфере безопасности и созданию основ для долгосрочного социально-экономического развития страны, а также проведению всеобщих выборов к концу 2025 года", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС также высказались в поддержку роли ООН в оказании гумпомощи и подчеркнули необходимость международного сотрудничества для эффективного решения многогранного кризиса в Республике Гаити. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20240522/ssha-1947740732.html
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в мире, гаити, жовенель моиз, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Гаити, Жовенель Моиз, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году

Страны БРИКС приветствуют создание переходного президентского совета Гаити

© iStock.com / AK2Вид на Порт-о-Пренс, Гаити
Вид на Порт-о-Пренс, Гаити - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / AK2
Вид на Порт-о-Пренс, Гаити
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в декларации приветствуют учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета для урегулирования кризиса.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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"Мы приветствуем учреждение переходного президентского совета Гаити и создание избирательного совета как важнейшие шаги по урегулированию нынешнего кризиса. Мы подчеркиваем, что текущий кризис требует решения, выработанного при ведущей роли Гаити и предусматривающего налаживание национального диалога и достижение консенсуса между местными политическими силами, учреждениями и обществом, и призываем международное сообщество оказать поддержку усилиям временного правительства в борьбе против бандформирований, улучшению ситуации в сфере безопасности и созданию основ для долгосрочного социально-экономического развития страны, а также проведению всеобщих выборов к концу 2025 года", - говорится в документе.
Лидеры стран БРИКС также высказались в поддержку роли ООН в оказании гумпомощи и подчеркнули необходимость международного сотрудничества для эффективного решения многогранного кризиса в Республике Гаити.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени усилилось влияние бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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В миреГаитиЖовенель МоизБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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