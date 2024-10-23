https://ria.ru/20241023/briks-1979588958.html

Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН

Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН

Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности и сохранению центральной роли ООН в международной системе. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:43

2024-10-23T15:43

2024-10-23T15:43

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности и сохранению центральной роли ООН в международной системе. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы отмечаем появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка", - говорится в документе. Подчеркивается, что "многополярность может расширить возможности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком для раскрытия их конструктивного потенциала и обеспечения выгодной для всех инклюзивной и справедливой экономической глобализации и сотрудничества". "Имея в виду необходимость лучше адаптировать современную архитектуру международных отношений к новым реалиям, мы подтверждаем свою приверженность многосторонности и соблюдению международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве его неотъемлемого основополагающего элемента, и сохранению центральной роли ООН в международной системе, в которой суверенные государства осуществляют сотрудничество в интересах поддержания международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, а также сотрудничества, в основе которого лежат солидарность, взаимное уважение, справедливость и равенство", - добавляется в декларации. Лидеры стран БРИКС также подчеркнули "необходимость своевременного обеспечения справедливой и инклюзивной географической кадровой представленности в Секретариате ООН и других международных организациях".

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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