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Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН - РИА Новости, 23.10.2024
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15:43 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979588958.html
Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН
Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН
Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности и сохранению центральной роли ООН в международной системе. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:43
2024-10-23T15:43
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности и сохранению центральной роли ООН в международной системе. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы отмечаем появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка", - говорится в документе. Подчеркивается, что "многополярность может расширить возможности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком для раскрытия их конструктивного потенциала и обеспечения выгодной для всех инклюзивной и справедливой экономической глобализации и сотрудничества". "Имея в виду необходимость лучше адаптировать современную архитектуру международных отношений к новым реалиям, мы подтверждаем свою приверженность многосторонности и соблюдению международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве его неотъемлемого основополагающего элемента, и сохранению центральной роли ООН в международной системе, в которой суверенные государства осуществляют сотрудничество в интересах поддержания международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, а также сотрудничества, в основе которого лежат солидарность, взаимное уважение, справедливость и равенство", - добавляется в декларации. Лидеры стран БРИКС также подчеркнули "необходимость своевременного обеспечения справедливой и инклюзивной географической кадровой представленности в Секретариате ООН и других международных организациях".
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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в мире, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности ООН

Страны БРИКС подтвердили приверженность сохранению центральной роли ООН в мире

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность многосторонности и сохранению центральной роли ООН в международной системе.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
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"Мы отмечаем появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка", - говорится в документе.
Подчеркивается, что "многополярность может расширить возможности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком для раскрытия их конструктивного потенциала и обеспечения выгодной для всех инклюзивной и справедливой экономической глобализации и сотрудничества".
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"Имея в виду необходимость лучше адаптировать современную архитектуру международных отношений к новым реалиям, мы подтверждаем свою приверженность многосторонности и соблюдению международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве его неотъемлемого основополагающего элемента, и сохранению центральной роли ООН в международной системе, в которой суверенные государства осуществляют сотрудничество в интересах поддержания международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, а также сотрудничества, в основе которого лежат солидарность, взаимное уважение, справедливость и равенство", - добавляется в декларации.
Лидеры стран БРИКС также подчеркнули "необходимость своевременного обеспечения справедливой и инклюзивной географической кадровой представленности в Секретариате ООН и других международных организациях".
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