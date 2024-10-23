https://ria.ru/20241023/briks-1979587487.html

Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах

Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах

Страны БРИКС призывают обеспечить более активное участие наименее развитых стран, особенно из Африки, в глобальных процессах. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:40

2024-10-23T15:40

2024-10-23T15:40

в мире

африка

латинская америка

карибский бассейн

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призывают обеспечить более активное участие наименее развитых стран, особенно из Африки, в глобальных процессах. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подтверждаем приверженность совершенствованию системы глобального управления путем поощрения более гибкой, эффективной, действенной, адекватной, представительной, легитимной, демократичной и подотчетной международной и многосторонней системы. Мы призываем обеспечить более активное и значимое участие государств с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах и структурах принятия решений и повысить уровень их приспособленности к современным реалиям", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

африка

латинская америка

карибский бассейн

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в мире, африка, латинская америка, карибский бассейн, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году