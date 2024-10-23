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Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах - РИА Новости, 23.10.2024
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15:40 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979587487.html
Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах
Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах
Страны БРИКС призывают обеспечить более активное участие наименее развитых стран, особенно из Африки, в глобальных процессах. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:40
2024-10-23T15:40
в мире
африка
латинская америка
карибский бассейн
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призывают обеспечить более активное участие наименее развитых стран, особенно из Африки, в глобальных процессах. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы подтверждаем приверженность совершенствованию системы глобального управления путем поощрения более гибкой, эффективной, действенной, адекватной, представительной, легитимной, демократичной и подотчетной международной и многосторонней системы. Мы призываем обеспечить более активное и значимое участие государств с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах и структурах принятия решений и повысить уровень их приспособленности к современным реалиям", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
африка
латинская америка
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в мире, африка, латинская америка, карибский бассейн, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Африка, Латинская Америка, Карибский бассейн, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в мировых процессах

Страны БРИКС призвали к участию наименее развитых стран в глобальных процессах

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС
Символика саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС призывают обеспечить более активное участие наименее развитых стран, особенно из Африки, в глобальных процессах.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы подтверждаем приверженность совершенствованию системы глобального управления путем поощрения более гибкой, эффективной, действенной, адекватной, представительной, легитимной, демократичной и подотчетной международной и многосторонней системы. Мы призываем обеспечить более активное и значимое участие государств с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах и структурах принятия решений и повысить уровень их приспособленности к современным реалиям", - говорится в документе.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
В миреАфрикаЛатинская АмерикаКарибский бассейнБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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