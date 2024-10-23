Страны БРИКС приветствуют интерес стран Глобального Юга к объединению
Страны БРИКС поддержали "Модальности категории стран-партнеров БРИКС"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в итоговой декларации приветствуют значительный интерес стран Глобального Юга к объединению и поддерживают "Модальности категории стран-партнеров БРИКС".
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы приветствуем значительный интерес стран Глобального Юга к БРИКС и поддерживаем "Модальности категории стран-партнеров БРИКС". Мы твердо убеждены, что расширение партнерства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага", - говорится в документе.