https://ria.ru/20241023/briks-1979587203.html

Страны БРИКС приветствуют интерес стран Глобального Юга к объединению

Страны БРИКС приветствуют интерес стран Глобального Юга к объединению - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС приветствуют интерес стран Глобального Юга к объединению

Страны БРИКС в итоговой декларации приветствуют значительный интерес стран Глобального Юга к объединению и поддерживают "Модальности категории стран-партнеров... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:39

2024-10-23T15:39

2024-10-23T15:39

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в итоговой декларации приветствуют значительный интерес стран Глобального Юга к объединению и поддерживают "Модальности категории стран-партнеров БРИКС". Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем значительный интерес стран Глобального Юга к БРИКС и поддерживаем "Модальности категории стран-партнеров БРИКС". Мы твердо убеждены, что расширение партнерства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, казань