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Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе - РИА Новости, 23.10.2024
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15:32 23.10.2024 (обновлено: 16:02 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979585698.html
Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе
Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе
Страны БРИКС выступают за обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение размещения оружия в космосе. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:32
2024-10-23T16:02
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение размещения оружия в космосе.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС
Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе

Декларация: страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение размещения оружия в космосе.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности", - говорится в документе.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКС
 
 
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