https://ria.ru/20241023/briks-1979585698.html

Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе

Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали предотвратить размещение оружия в космосе

Страны БРИКС выступают за обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение размещения оружия в космосе. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:32

2024-10-23T15:32

2024-10-23T16:02

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращение размещения оружия в космосе.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит брикс в казани в 2024 году, брикс