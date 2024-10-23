Страны БРИКС призвали использовать национальные валюты в расчетах
Декларация: страны БРИКС призвали использовать национальные валюты в расчетах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют использование национальных валют при осуществлении финансовых операций.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о нашей приверженности укреплению финансового сотрудничества в рамках БРИКС. Мы признаем широкие преимущества более быстрых, недорогих, более эффективных, прозрачных, безопасных и инклюзивных трансграничных платежных инструментов, основанных на принципах минимизации торговых барьеров и недискриминационного доступа. Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерам", - говорится в документе.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40