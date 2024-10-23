https://ria.ru/20241023/briks-1979584990.html

Страны БРИКС призвали использовать национальные валюты в расчетах

Страны БРИКС призвали использовать национальные валюты в расчетах - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС призвали использовать национальные валюты в расчетах

Страны БРИКС приветствуют использование национальных валют при осуществлении финансовых операций. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:31

2024-10-23T15:31

2024-10-23T16:00

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

экономика

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют использование национальных валют при осуществлении финансовых операций.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь заявляем о нашей приверженности укреплению финансового сотрудничества в рамках БРИКС. Мы признаем широкие преимущества более быстрых, недорогих, более эффективных, прозрачных, безопасных и инклюзивных трансграничных платежных инструментов, основанных на принципах минимизации торговых барьеров и недискриминационного доступа. Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерам", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, экономика, технологии