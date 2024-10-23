Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН
Страны БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе Совбеза
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности, для повышения ее представительности.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
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"Признавая Йоханнесбургскую декларацию 2023 года, мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на насущные глобальные вызовы", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран БРИКС поддерживают законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРИКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет безопасности, а также признают законные устремления африканских стран, отраженные в консенсусе Эзулвини и Сиртской декларации.
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