https://ria.ru/20241023/briks-1979584308.html

Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН

Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН

Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности, для повышения ее представительности. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:45

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности, для повышения ее представительности.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Признавая Йоханнесбургскую декларацию 2023 года, мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на насущные глобальные вызовы", - говорится в документе.Кроме того, лидеры стран БРИКС поддерживают законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРИКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет безопасности, а также признают законные устремления африканских стран, отраженные в консенсусе Эзулвини и Сиртской декларации.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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