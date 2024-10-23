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Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН - РИА Новости, 23.10.2024
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15:29 23.10.2024 (обновлено: 15:45 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979584308.html
Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН
Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН
Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности, для повышения ее представительности. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:29
2024-10-23T15:45
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
оон
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности, для повышения ее представительности.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Признавая Йоханнесбургскую декларацию 2023 года, мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на насущные глобальные вызовы", - говорится в документе.Кроме того, лидеры стран БРИКС поддерживают законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРИКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет безопасности, а также признают законные устремления африканских стран, отраженные в консенсусе Эзулвини и Сиртской декларации.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, оон, брикс
В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ООН, БРИКС
Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН

Страны БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета безопасности, для повышения ее представительности.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Признавая Йоханнесбургскую декларацию 2023 года, мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на насущные глобальные вызовы", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры стран БРИКС поддерживают законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРИКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет безопасности, а также признают законные устремления африканских стран, отраженные в консенсусе Эзулвини и Сиртской декларации.
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В миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуООНБРИКС
 
 
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