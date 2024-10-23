https://ria.ru/20241023/briks-1979583839.html

Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества

Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества

Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:29

2024-10-23T15:29

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь заявляем о важности дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире