https://ria.ru/20241023/briks-1979583839.html
Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества
Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества
Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:29
2024-10-23T15:29
2024-10-23T15:29
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь заявляем о важности дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире