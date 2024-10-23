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Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
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15:29 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979583839.html
Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества
Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества
Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:29
2024-10-23T15:29
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы вновь заявляем о важности дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства", - говорится в документе.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире

Страны БРИКС назвали основы для расширения сотрудничества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС заявляют о важности расширения сотрудничества на основе общих интересов и дальнейшего наращивания стратегического партнерства.
Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь заявляем о важности дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВ мире
 
 
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