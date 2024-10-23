https://ria.ru/20241023/briks-1979582152.html

Декларация саммита БРИКС содержит позиции стран по ситуации на Украине

Декларация саммита БРИКС содержит позиции стран по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.10.2024

Декларация саммита БРИКС содержит позиции стран по ситуации на Украине

Страны БРИКС в итоговой декларации напомнили о национальных позициях по ситуации на Украине и вокруг нее. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:23

2024-10-23T15:23

2024-10-23T15:38

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС в итоговой декларации напомнили о национальных позициях по ситуации на Украине и вокруг нее.Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля."Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в документе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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