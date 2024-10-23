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Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:54 23.10.2024 (обновлено: 15:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979574687.html
Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС
Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС
Актуальной задачей является использование странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:54
2024-10-23T15:01
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
россия
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Актуальной задачей является использование странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Актуальной задачей является стимулирование использования национальных валют для финансирования торговли и инвестиций", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Россия
Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС

Путин назвал использование национальных валют странами БРИКС актуальной задачей

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Актуальной задачей является использование странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин.
"Актуальной задачей является стимулирование использования национальных валют для финансирования торговли и инвестиций", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСРоссия
 
 
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