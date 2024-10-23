https://ria.ru/20241023/briks-1979574687.html

Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС

Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал использование национальных валют актуальной задачей для БРИКС

Актуальной задачей является использование странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:54

2024-10-23T14:54

2024-10-23T15:01

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

россия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Актуальной задачей является использование странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Актуальной задачей является стимулирование использования национальных валют для финансирования торговли и инвестиций", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия