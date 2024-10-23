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Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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14:50 23.10.2024 (обновлено: 14:57 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979573736.html
Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин
Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что декларация по итогам саммита БРИКС будет распространена в ООН как совместный документ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:50
2024-10-23T14:57
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
в мире
владимир путин
оон
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что декларация по итогам саммита БРИКС будет распространена в ООН как совместный документ."Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу... Хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит является итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, владимир путин, оон
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире, Владимир Путин, ООН
Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин

Путин: итоговую декларацию саммита БРИКС распространят в ООН как общий документ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что декларация по итогам саммита БРИКС будет распространена в ООН как совместный документ.
"Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу... Хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит является итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВ миреВладимир ПутинООН
 
 
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