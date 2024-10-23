https://ria.ru/20241023/briks-1979573736.html

Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин

Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Декларацию по итогам саммита БРИКС распространят в ООН, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что декларация по итогам саммита БРИКС будет распространена в ООН как совместный документ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:50

2024-10-23T14:50

2024-10-23T14:57

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

в мире

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что декларация по итогам саммита БРИКС будет распространена в ООН как совместный документ."Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу... Хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ", - сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит является итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, владимир путин, оон