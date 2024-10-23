https://ria.ru/20241023/briks-1979573228.html

Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин

Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин

Все партнеры по БРИКС настроены на продолжение формирования более демократической мировой системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:49

2024-10-23T14:49

2024-10-23T14:53

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Все партнеры по БРИКС настроены на продолжение формирования более демократической мировой системы, заявил президент России Владимир Путин."Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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