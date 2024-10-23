https://ria.ru/20241023/briks-1979573228.html
Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин
Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин
Все партнеры по БРИКС настроены на продолжение формирования более демократической мировой системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:49
2024-10-23T14:49
2024-10-23T14:53
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Все партнеры по БРИКС настроены на продолжение формирования более демократической мировой системы, заявил президент России Владимир Путин."Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин
Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему, заявил Путин
Путин: страны БРИКС нацелены продолжат демократическую мировую систему
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Все партнеры по БРИКС настроены на продолжение формирования более демократической мировой системы, заявил президент России Владимир Путин.
"Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.