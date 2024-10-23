https://ria.ru/20241023/briks-1979572090.html
Страны БРИКС сходятся по многим вопросам повестки, заявил Путин
Страны БРИКС сходятся по многим вопросам повестки, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС сходятся по многим вопросам повестки, заявил Путин
Страны БРИКС выступили с общими или созвучными позициями по большинству вопросов повестки саммита, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:47
2024-10-23T14:47
2024-10-23T14:53
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
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казань
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС выступили с общими или созвучными позициями по большинству вопросов повестки саммита, заявил президент России Владимир Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."(Участники саммита - ред.) выступили с общих или созвучных позиций по большинству актуальных, глобальных и региональных проблем", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, казань, китай, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Казань, Китай, Владимир Путин
Страны БРИКС сходятся по многим вопросам повестки, заявил Путин
Путин: страны БРИКС выступили с общими позициями по многим вопросам повестки