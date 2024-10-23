https://ria.ru/20241023/briks-1979562593.html

Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным

Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным - РИА Новости, 23.10.2024

Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проводит встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, после ожидается его встреча с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:15

2024-10-23T14:15

2024-10-23T14:15

россия

казань

венесуэла

николас мадуро

владимир путин

александр лукашенко

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:21:3153:1795_1920x0_80_0_0_d25f40d948062f36bfe60bb5ace09be7.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро проводит встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, после ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в делегации страны. "Сейчас он (Мадуро) на встрече с президентом Белоруссии. Ожидается, что встретится с Путиным", - сказали агентству. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

россия

казань

венесуэла

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, белоруссия