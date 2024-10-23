https://ria.ru/20241023/briks-1979562593.html
Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным
Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным - РИА Новости, 23.10.2024
Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро проводит встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, после ожидается его встреча с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:15
2024-10-23T14:15
2024-10-23T14:15
россия
казань
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
александр лукашенко
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:21:3153:1795_1920x0_80_0_0_d25f40d948062f36bfe60bb5ace09be7.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро проводит встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, после ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в делегации страны. "Сейчас он (Мадуро) на встрече с президентом Белоруссии. Ожидается, что встретится с Путиным", - сказали агентству. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
россия
казань
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4ca25423d9f23ba057f848ba541d546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, белоруссия
Россия, Казань, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, Александр Лукашенко, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Белоруссия
Мадуро проводит встречу с Лукашенко, после чего встретится с Путиным
Президент Венесуэлы Мадуро проводит встречу с Лукашенко на полях саммита БРИКС