Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС
Моди: Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС, заявил индийский премьер Нарендра Моди.
"Индия полностью привержена сотрудничеству в рамках БРИКС. Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность, это наша сила. Мы верим в человечество, это поможет нам добиться более яркого будущего для грядущих поколений", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40