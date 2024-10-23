https://ria.ru/20241023/briks-1979561085.html

Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС

Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС

Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС, заявил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:12

2024-10-23T14:12

2024-10-23T14:12

нарендра моди

индия

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС, заявил индийский премьер Нарендра Моди. "Индия полностью привержена сотрудничеству в рамках БРИКС. Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность, это наша сила. Мы верим в человечество, это поможет нам добиться более яркого будущего для грядущих поколений", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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нарендра моди, индия, россия, в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году