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Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:12 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979561085.html
Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС
Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС
Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС, заявил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:12
2024-10-23T14:12
нарендра моди
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брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС, заявил индийский премьер Нарендра Моди. "Индия полностью привержена сотрудничеству в рамках БРИКС. Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность, это наша сила. Мы верим в человечество, это поможет нам добиться более яркого будущего для грядущих поколений", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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нарендра моди, индия, россия, в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Нарендра Моди, Индия, Россия, В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Моди заявил о приверженности Индии развитию сотрудничества в рамках БРИКС

Моди: Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Индия привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС, заявил индийский премьер Нарендра Моди.
"Индия полностью привержена сотрудничеству в рамках БРИКС. Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность, это наша сила. Мы верим в человечество, это поможет нам добиться более яркого будущего для грядущих поколений", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Нарендра МодиИндияРоссияВ миреБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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