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Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства - РИА Новости, 23.10.2024
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14:11 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979560844.html
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства
Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:11
2024-10-23T14:11
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах большинства стран мира. "Вы сказали очень важную вещь: наша задача обеспечить широкое сотрудничество в интересах большинства стран мира. Конечно, ради этого мы собираемся и работаем", - подчеркнул Путин на заседании саммита БРИКС, обращаясь к президенту Ирана.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства

Путин: задача БРИКС — обеспечение сотрудничества в интересах большинства стран

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах большинства стран мира.
"Вы сказали очень важную вещь: наша задача обеспечить широкое сотрудничество в интересах большинства стран мира. Конечно, ради этого мы собираемся и работаем", - подчеркнул Путин на заседании саммита БРИКС, обращаясь к президенту Ирана.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
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