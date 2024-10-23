https://ria.ru/20241023/briks-1979560844.html

Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства

Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства

Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:11

2024-10-23T14:11

2024-10-23T14:11

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах большинства стран мира. "Вы сказали очень важную вещь: наша задача обеспечить широкое сотрудничество в интересах большинства стран мира. Конечно, ради этого мы собираемся и работаем", - подчеркнул Путин на заседании саммита БРИКС, обращаясь к президенту Ирана.

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