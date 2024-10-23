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Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства
Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:11
2024-10-23T14:11
2024-10-23T14:11
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, что задачей БРИКС является обеспечение широкого сотрудничества в интересах большинства стран мира. "Вы сказали очень важную вещь: наша задача обеспечить широкое сотрудничество в интересах большинства стран мира. Конечно, ради этого мы собираемся и работаем", - подчеркнул Путин на заседании саммита БРИКС, обращаясь к президенту Ирана.
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин назвал задачей БРИКС сотрудничество в интересах большинства
Путин: задача БРИКС — обеспечение сотрудничества в интересах большинства стран