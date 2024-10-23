https://ria.ru/20241023/briks-1979552063.html

БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии

БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии

БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:55

2024-10-23T13:55

2024-10-23T14:11

в мире

эфиопия

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979559895_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_20c07aba28b549c1e0a06add30a95587.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани. "БРИКС имеет потенциал стать трансформирующей силой на пути к более справедливому миропорядку", - сказал эфиопский премьер. Он подчеркнул, что Эфиопия, будучи новым членом БРИКС, готова работать в интересах многосторонности на принципах равенства в рамках объединения.

https://ria.ru/20241023/briks-1979536540.html

эфиопия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эфиопия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году