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БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024
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13:55 23.10.2024 (обновлено: 14:11 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979552063.html
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии
БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:55
2024-10-23T14:11
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани. "БРИКС имеет потенциал стать трансформирующей силой на пути к более справедливому миропорядку", - сказал эфиопский премьер. Он подчеркнул, что Эфиопия, будучи новым членом БРИКС, готова работать в интересах многосторонности на принципах равенства в рамках объединения.
https://ria.ru/20241023/briks-1979536540.html
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в мире, эфиопия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Эфиопия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии

Премьер Эфиопии Али: БРИКС может стать силой на пути к справедливому миропорядку

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи с лидерами БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани.
"БРИКС имеет потенциал стать трансформирующей силой на пути к более справедливому миропорядку", - сказал эфиопский премьер.
Он подчеркнул, что Эфиопия, будучи новым членом БРИКС, готова работать в интересах многосторонности на принципах равенства в рамках объединения.
LIVE: 16-й саммит БРИКС в Казани — день 2 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе
Вчера, 12:54
 
В миреЭфиопияКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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