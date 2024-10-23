https://ria.ru/20241023/briks-1979552063.html
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии
БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:55
2024-10-23T13:55
2024-10-23T14:11
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС может стать силой на пути к более справедливому миропорядку, заявил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в ходе выступления на саммите объединения в Казани. "БРИКС имеет потенциал стать трансформирующей силой на пути к более справедливому миропорядку", - сказал эфиопский премьер. Он подчеркнул, что Эфиопия, будучи новым членом БРИКС, готова работать в интересах многосторонности на принципах равенства в рамках объединения.
https://ria.ru/20241023/briks-1979536540.html
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в мире, эфиопия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Эфиопия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС может стать трансформирующей силой, заявил премьер Эфиопии
Премьер Эфиопии Али: БРИКС может стать силой на пути к справедливому миропорядку