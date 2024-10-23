https://ria.ru/20241023/briks-1979551338.html
В БРИКС обсуждают создание финансовой системы для коммерческих отношений
В БРИКС обсуждают создание финансовой системы для коммерческих отношений - РИА Новости, 23.10.2024
В БРИКС обсуждают создание финансовой системы для коммерческих отношений
Создание финансовой системы, которая уменьшит затраты в коммерческих отношениях, обсуждается в БРИКС, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:54
2024-10-23T13:54
2024-10-23T13:54
экономика
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Создание финансовой системы, которая уменьшит затраты в коммерческих отношениях, обсуждается в БРИКС, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Когда мы говорим о банковской системе, мы обсуждаем возможность создать финансовую систему, которая уменьшит затраты для наших коммерческих отношений", - сказал бразильский лидер, выступая по видеосвязи на заседании казанского саммита БРИКС. Он также отметил, что речь не идет о замене внутренних финансовых систем членов объединения.
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экономика, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В БРИКС обсуждают создание финансовой системы для коммерческих отношений
Лула да Силва: обсуждается финансовая система БРИКС для коммерческих отношений