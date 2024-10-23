https://ria.ru/20241023/briks-1979549395.html

Президент Ирана заявил об окончании эпохи однополярности в мире

Президент Ирана заявил об окончании эпохи однополярности в мире - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Ирана заявил об окончании эпохи однополярности в мире

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что период однополярного мироустройства близится к завершению и назвал БРИКС возможностью не ставить свою судьбу в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:49

2024-10-23T13:49

2024-10-23T15:27

саммит брикс в казани в 2024 году

масуд пезешкиан

иран

брикс

казань

сша

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что период однополярного мироустройства близится к завершению и назвал БРИКС возможностью не ставить свою судьбу в зависимость от желаний Запада."Мы стремимся к новому миропорядку, более безопасному и более справедливому. Период односторонности подходит к концу", - сказал он на саммите БРИКС в Казани.Пезешкиан назвал БРИКС возможностью для стран мира "не связывать свою судьбу исключительно с желаниями и стремлениями западных держав".Он обвинил США в разжигании конфликтов по всему миру, приведя в качестве примера сектор Газа и Ливан."С большим сожалением я должен сказать, что... американцы способствовали разрастанию конфликтов, а также войн по всему миру", - сказал президент.

https://ria.ru/20241023/briks-1979552244.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, масуд пезешкиан, иран, брикс, казань, сша, в мире