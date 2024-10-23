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Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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13:29 23.10.2024 (обновлено: 14:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979544782.html
Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС
Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму головы и отменивший из-за этого визит в Россию, выступил с видеообращением к участникам саммита... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:29
2024-10-23T14:01
бразилия
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
казань
луис инасиу лула да силва
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму головы и отменивший из-за этого визит в Россию, выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани.В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.Новостной портал G1 сообщил, что с да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
https://ria.ru/20241022/briks-1979424402.html
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бразилия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань, луис инасиу лула да силва, россия, в мире
Бразилия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Казань, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, В мире
Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС

Президент Бразилии Силва выступает с видеообращением к участникам БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе. 23 октября 2024
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму головы и отменивший из-за этого визит в Россию, выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани.
В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.
Новостной портал G1 сообщил, что с да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
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БразилияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСКазаньЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияВ мире
 
 
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