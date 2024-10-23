https://ria.ru/20241023/briks-1979544782.html

Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС

Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Бразилии начал видеообращение к участникам БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму головы и отменивший из-за этого визит в Россию, выступил с видеообращением к участникам саммита... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:29

2024-10-23T13:29

2024-10-23T14:01

бразилия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму головы и отменивший из-за этого визит в Россию, выступил с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани.В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.Новостной портал G1 сообщил, что с да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.

https://ria.ru/20241022/briks-1979424402.html

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