Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 23.10.2024 (обновлено: 14:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979542793.html
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности
Китай призывает придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на заседании... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:21
2024-10-23T14:37
си цзиньпин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
китай
россия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979563394_0:105:2959:1769_1920x0_80_0_0_781285a8f54d366d916c821367042efa.jpg
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай призывает придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС."Мы должны реализовывать истинную многосторонность, придерживаться глобального управления, основанного на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также в соответствии с принципами справедливости беспристрастности, открытости и инклюзивности, возглавить реформу глобального управления и продвигать представительство и голос стран глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1979551806.html
китай
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979563394_241:0:2870:1972_1920x0_80_0_0_d693ab033f61b7f9e8eb2c2d9acaf623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, китай, россия, казань
Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Китай, Россия, Казань
Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности

Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал придерживаться концепции многосторонности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай призывает придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС.
"Мы должны реализовывать истинную многосторонность, придерживаться глобального управления, основанного на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также в соответствии с принципами справедливости беспристрастности, открытости и инклюзивности, возглавить реформу глобального управления и продвигать представительство и голос стран глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС стать защитниками общей безопасности
Вчера, 13:55
 
Си ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКитайРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала