https://ria.ru/20241023/briks-1979542793.html

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности - РИА Новости, 23.10.2024

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности

Китай призывает придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на заседании... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:21

2024-10-23T13:21

2024-10-23T14:37

си цзиньпин

брикс

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россия

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай призывает придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС."Мы должны реализовывать истинную многосторонность, придерживаться глобального управления, основанного на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также в соответствии с принципами справедливости беспристрастности, открытости и инклюзивности, возглавить реформу глобального управления и продвигать представительство и голос стран глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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китай

россия

казань

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