Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности
Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал придерживаться концепции многосторонности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай призывает придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС.
"Мы должны реализовывать истинную многосторонность, придерживаться глобального управления, основанного на совместном обсуждении, совместном строительстве и совместном использовании, а также в соответствии с принципами справедливости беспристрастности, открытости и инклюзивности, возглавить реформу глобального управления и продвигать представительство и голос стран глобального Юга", - заявил Си Цзиньпин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.