https://ria.ru/20241023/briks-1979540056.html

Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ

Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ - РИА Новости, 23.10.2024

Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:09

2024-10-23T13:09

2024-10-23T13:24

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

россия

технологии

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым сообществом в РФ."Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель - регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования. В России деловым сообществом принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут подключиться и наши партнеры по БРИКС, и другие страны", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия, технологии