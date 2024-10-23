https://ria.ru/20241023/briks-1979540056.html
Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ
Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ - РИА Новости, 23.10.2024
Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:09
2024-10-23T13:09
2024-10-23T13:24
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
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технологии
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым сообществом в РФ."Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель - регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования. В России деловым сообществом принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут подключиться и наши партнеры по БРИКС, и другие страны", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, россия, технологии
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Россия, Технологии
Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ
Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики РФ в сфере ИИ
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, который используется деловым сообществом в РФ.
"Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель - регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования. В России деловым сообществом принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут подключиться и наши партнеры по БРИКС, и другие страны", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.