https://ria.ru/20241023/briks-1979539402.html
Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам
Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:05
2024-10-23T13:05
2024-10-23T13:26
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам.Он отметил, что Россия также активно выступает за сотрудничество в сфере недропользования."Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, владимир путин
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам
Путин: Россия предлагает создать платформу БРИКС по драгоценным металлам