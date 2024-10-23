https://ria.ru/20241023/briks-1979539402.html

Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам

Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал про планы создать платформу БРИКС по драгоценным металлам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:05

2024-10-23T13:05

2024-10-23T13:26

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает создать отдельную платформу БРИКС по драгоценным металлам и алмазам.Он отметил, что Россия также активно выступает за сотрудничество в сфере недропользования."Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса", - сказал Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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2024

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