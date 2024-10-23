https://ria.ru/20241023/briks-1979539304.html

Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС

Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:05

2024-10-23T13:05

2024-10-23T13:26

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978755063_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3869c967e3790e04fb5c8f609b987d4.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции."Хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции (стран БРИКС - ред.)", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, экономика