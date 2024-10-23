https://ria.ru/20241023/briks-1979539304.html
Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС
Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:05
2024-10-23T13:05
2024-10-23T13:26
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции."Хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции (стран БРИКС - ред.)", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, экономика
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС
Путин: нужно запустить платформу по справедливой конкуренции стран БРИКС
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции.
"Хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции (стран БРИКС - ред.)", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.