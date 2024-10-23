https://ria.ru/20241023/briks-1979538726.html
Путин рассказал о зерновой бирже БРИКС
Путин рассказал о зерновой бирже БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал о зерновой бирже БРИКС
Несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур, предложено открыть зерновую биржу объединения,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:04
2024-10-23T13:04
2024-10-23T13:24
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур, предложено открыть зерновую биржу объединения, она поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Ряд государств БРИКС входит в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, экономика
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о зерновой бирже БРИКС
Путин: зерновая биржа БРИКС сформирует справедливые индикаторы цен на зерно
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур, предложено открыть зерновую биржу объединения, она поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ряд государств БРИКС входит в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.