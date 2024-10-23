https://ria.ru/20241023/briks-1979538356.html
БРИКС может создать механизмы для разрешения торговых споров, заявил Путин
БРИКС может создать механизмы для разрешения торговых споров, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС может создать механизмы для разрешения торговых споров, заявил Путин
БРИКС в будущем сможет создать механизмы для разрешения торговых споров в электронной коммерции, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:02
2024-10-23T13:02
2024-10-23T13:13
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
технологии
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС в будущем сможет создать механизмы для разрешения торговых споров в электронной коммерции, сообщил президент России Владимир Путин."Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, технологии, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Технологии, Владимир Путин
БРИКС может создать механизмы для разрешения торговых споров, заявил Путин
Путин: БРИКС в будущем может создать механизмы для разрешения торговых споров