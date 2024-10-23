https://ria.ru/20241023/briks-1979538176.html

Путин рассказал о новой инвестиционной платформе БРИКС

Путин рассказал о новой инвестиционной платформе БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал о новой инвестиционной платформе БРИКС

Новая инвестиционная платформа БРИКС станет поддержкой для национальных экономик и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:01

2024-10-23T13:01

2024-10-23T13:15

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

брикс

технологии

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Новая инвестиционная платформа БРИКС станет поддержкой для национальных экономик и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, технологии