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Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7 - РИА Новости, 23.10.2024
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13:00 23.10.2024 (обновлено: 14:49 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979537812.html
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7 - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7
Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превышает долю "Большой семерки", заявил Владимир Путин на расширенном заседании... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:00
2024-10-23T14:49
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
владимир путин
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превышает долю "Большой семерки", заявил Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.&quot;Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года &lt;...&gt; составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024-м будет чуть повыше&quot;, — сказал глава государства.Российский лидер констатировал, что мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков.&quot;Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока — и естественно, государств БРИКС&quot;, — сказал президент.Он отметил, что в развитых странах хронически растет долговая нагрузка, расширяется практика односторонних санкций, это ведет к фрагментации мировой торговли. В то же время экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря взвешенной политике.Кроме того, Путин рассказал о некоторых механизмах, которые Россия предложила создать в рамках объединения:БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, экономика
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7

Путин: покупательная способность БРИКС превышает долю стран "Большой семерки"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превышает долю "Большой семерки", заявил Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.
«

"Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года <...> составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024-м будет чуть повыше", — сказал глава государства.

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Теория паритета покупательной способности предполагает, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.

Российский лидер констатировал, что мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков.
«

"Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока — и естественно, государств БРИКС", — сказал президент.

Он отметил, что в развитых странах хронически растет долговая нагрузка, расширяется практика односторонних санкций, это ведет к фрагментации мировой торговли. В то же время экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря взвешенной политике.
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Кроме того, Путин рассказал о некоторых механизмах, которые Россия предложила создать в рамках объединения:
  • наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров;
  • создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока;
  • открыть зерновую биржу БРИКС, которая поможет поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно и защитит национальные рынки;
  • создать отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам.
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Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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