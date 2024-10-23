https://ria.ru/20241023/briks-1979537812.html

Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7

Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7 - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7

Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превышает долю "Большой семерки", заявил Владимир Путин на расширенном заседании... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:00

2024-10-23T13:00

2024-10-23T14:49

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

владимир путин

экономика

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превышает долю "Большой семерки", заявил Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани."Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года <...> составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024-м будет чуть повыше", — сказал глава государства.Российский лидер констатировал, что мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков."Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока — и естественно, государств БРИКС", — сказал президент.Он отметил, что в развитых странах хронически растет долговая нагрузка, расширяется практика односторонних санкций, это ведет к фрагментации мировой торговли. В то же время экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря взвешенной политике.Кроме того, Путин рассказал о некоторых механизмах, которые Россия предложила создать в рамках объединения:БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979534839.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, экономика