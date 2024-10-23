Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7
Путин: покупательная способность БРИКС превышает долю стран "Большой семерки"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превышает долю "Большой семерки", заявил Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.
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"Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года <...> составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024-м будет чуть повыше", — сказал глава государства.
Теория паритета покупательной способности предполагает, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.
Российский лидер констатировал, что мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков.
Он отметил, что в развитых странах хронически растет долговая нагрузка, расширяется практика односторонних санкций, это ведет к фрагментации мировой торговли. В то же время экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря взвешенной политике.
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Кроме того, Путин рассказал о некоторых механизмах, которые Россия предложила создать в рамках объединения:
- наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров;
- создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока;
- открыть зерновую биржу БРИКС, которая поможет поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно и защитит национальные рынки;
- создать отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам.
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Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.