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Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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12:56 23.10.2024 (обновлено: 12:59 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС, поскольку с точки зрения основных подходов объединения каких-либо возражений в РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:56
2024-10-23T12:59
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
дмитрий песков
россия
турция
нато
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС, поскольку с точки зрения основных подходов объединения каких-либо возражений в данном вопросе нет."С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - ответил Песков НТВ на вопрос о том, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков, россия, турция, нато
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Песков, Россия, Турция, НАТО
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС

Песков: с точки зрения основных подходов вступление стран НАТО в БРИКС возможно

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
Символика БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС, поскольку с точки зрения основных подходов объединения каких-либо возражений в данном вопросе нет.
"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - ответил Песков НТВ на вопрос о том, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуДмитрий ПесковРоссияТурцияНАТО
 
 
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