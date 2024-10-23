https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html

Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС

Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС, поскольку с точки зрения основных подходов объединения каких-либо возражений в РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:56

2024-10-23T12:56

2024-10-23T12:59

брикс

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дмитрий песков

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турция

нато

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС, поскольку с точки зрения основных подходов объединения каких-либо возражений в данном вопросе нет."С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - ответил Песков НТВ на вопрос о том, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

россия

турция

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