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В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 23.10.2024
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12:54 23.10.2024 (обновлено: 13:32 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979536540.html
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 23.10.2024
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе
Заседание саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций началось в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:54
2024-10-23T13:32
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
казань
владимир путин
экономика
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Заседание саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций началось в Казани. Ранее главы делегаций на саммите БРИКС провели встречу в узком составе. Президент России Владимир Путин предложил коллегам обсудить глобальные вопросы, отметив, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире. На встрече в расширенном формате участники планируют дать оценку состояния сотрудничества стран БРИКС в экономике, торговле и отраслевом взаимодействии. Кроме того, ожидаются доклады президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф, председателя делового совета объединения и президента Российской торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и главы корпорации "ВЭБ РФ" Игоря Шувалова и председателя женского делового альянса Анны Нестеровой. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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16-й саммит БРИКС в Казани — день 2
16-й саммит БРИКС в Казани — день 2
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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань, владимир путин, экономика
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Казань, Владимир Путин, Экономика

В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Заседание саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций началось в Казани.
Ранее главы делегаций на саммите БРИКС провели встречу в узком составе. Президент России Владимир Путин предложил коллегам обсудить глобальные вопросы, отметив, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
На встрече в расширенном формате участники планируют дать оценку состояния сотрудничества стран БРИКС в экономике, торговле и отраслевом взаимодействии. Кроме того, ожидаются доклады президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф, председателя делового совета объединения и президента Российской торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и главы корпорации "ВЭБ РФ" Игоря Шувалова и председателя женского делового альянса Анны Нестеровой.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
РоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСКазаньВладимир ПутинЭкономика
 
 
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