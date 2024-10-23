https://ria.ru/20241023/briks-1979536540.html

В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе

В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 23.10.2024

В Казани проходит заседание саммита БРИКС в расширенном составе

Заседание саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций началось в Казани. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:54

2024-10-23T12:54

2024-10-23T13:32

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

казань

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979475512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38aa14b0ff4351b792333fc6580fca44.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Заседание саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций началось в Казани. Ранее главы делегаций на саммите БРИКС провели встречу в узком составе. Президент России Владимир Путин предложил коллегам обсудить глобальные вопросы, отметив, что страны БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире. На встрече в расширенном формате участники планируют дать оценку состояния сотрудничества стран БРИКС в экономике, торговле и отраслевом взаимодействии. Кроме того, ожидаются доклады президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф, председателя делового совета объединения и президента Российской торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и главы корпорации "ВЭБ РФ" Игоря Шувалова и председателя женского делового альянса Анны Нестеровой. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

16-й саммит БРИКС в Казани — день 2 16-й саммит БРИКС в Казани — день 2 2024-10-23T12:54 true PT384M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань, владимир путин, экономика