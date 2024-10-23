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Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
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12:52 23.10.2024 (обновлено: 13:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979536224.html
Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков
Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков
Многие страны на саммите БРИКС изъявляют желание активнее способствовать урегулированию на Украине, готовы выступить посредниками, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:52
2024-10-23T13:25
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
дмитрий песков
россия
украина
казань
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Многие страны на саммите БРИКС изъявляют желание активнее способствовать урегулированию на Украине, готовы выступить посредниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками", - отметил Песков НТВ, комментируя обсуждение украинского кризиса на саммите БРИКС в Казани.
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в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков, россия, украина, казань, брикс
В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Казань, БРИКС
Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков

Песков: многие страны БРИКС выразили желание быть посредниками по Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Многие страны на саммите БРИКС изъявляют желание активнее способствовать урегулированию на Украине, готовы выступить посредниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками", - отметил Песков НТВ, комментируя обсуждение украинского кризиса на саммите БРИКС в Казани.
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В миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуДмитрий ПесковРоссияУкраинаКазаньБРИКС
 
 
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