https://ria.ru/20241023/briks-1979536224.html

Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков

Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024

Многие страны БРИКС готовы быть посредниками по Украине, заявил Песков

Многие страны на саммите БРИКС изъявляют желание активнее способствовать урегулированию на Украине, готовы выступить посредниками, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:52

2024-10-23T12:52

2024-10-23T13:25

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Многие страны на саммите БРИКС изъявляют желание активнее способствовать урегулированию на Украине, готовы выступить посредниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками", - отметил Песков НТВ, комментируя обсуждение украинского кризиса на саммите БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979541550.html

россия

украина

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