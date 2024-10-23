Рейтинг@Mail.ru
Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 23.10.2024 (обновлено: 13:14 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979534839.html
Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС
Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы возможном расколе в БРИКС, он отметил, что в объединении никто не сотрудничает... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:49
2024-10-23T13:14
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
дмитрий песков
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы возможном расколе в БРИКС, он отметил, что в объединении никто не сотрудничает против кого-то."Это тоже не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов", - ответил Песков НТВ на вопрос о публикациях западных СМИ, заявляющих, что в БРИКС якобы наметился раскол из-за того, что РФ и Китай планируют превратить объединение в антиамериканскую коалицию, а остальные участники против.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий песков, россия, китай, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Песков, Россия, Китай, В мире
Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС

Песков: в БРИКС никто не сотрудничает против кого-то

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы возможном расколе в БРИКС, он отметил, что в объединении никто не сотрудничает против кого-то.
"Это тоже не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов", - ответил Песков НТВ на вопрос о публикациях западных СМИ, заявляющих, что в БРИКС якобы наметился раскол из-за того, что РФ и Китай планируют превратить объединение в антиамериканскую коалицию, а остальные участники против.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуДмитрий ПесковРоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала