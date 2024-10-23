https://ria.ru/20241023/briks-1979534839.html

Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС

Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Песков опроверг сообщения о расколе в БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы возможном расколе в БРИКС, он отметил, что в объединении никто не сотрудничает... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:49

2024-10-23T12:49

2024-10-23T13:14

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы возможном расколе в БРИКС, он отметил, что в объединении никто не сотрудничает против кого-то."Это тоже не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов", - ответил Песков НТВ на вопрос о публикациях западных СМИ, заявляющих, что в БРИКС якобы наметился раскол из-за того, что РФ и Китай планируют превратить объединение в антиамериканскую коалицию, а остальные участники против.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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