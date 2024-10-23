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Вице-премьер Сербии прибыл на саммит БРИКС
Вице-премьер Сербии прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии прибыл на саммит БРИКС
Вице-премьер Сербии Александр Вулин находится в Казани для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:33
2024-10-23T12:33
2024-10-23T12:33
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин находится в Казани для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html
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в мире, россия, казань, бразилия, александр вулин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Александр Вулин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вице-премьер Сербии прибыл на саммит БРИКС
Вице-премьер Сербии Вулин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС