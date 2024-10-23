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Пашинян отправится в Казань на саммит БРИКС, сообщили СМИ

Пашинян отправится в Казань на саммит БРИКС, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.10.2024

Пашинян отправится в Казань на саммит БРИКС, сообщили СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Казань на саммит БРИКС в четверг рано утром, сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:31

2024-10-23T12:31

2024-10-23T12:31

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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Казань на саммит БРИКС в четверг рано утром, сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на свои источники. "Пашинян отправится в Казань завтра рано утром. Премьер Армении примет участие во второй части саммита в формате БРИКС+", - говорится в сообщении. Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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