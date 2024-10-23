https://ria.ru/20241023/briks-1979507863.html

Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС

Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС

В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.

2024-10-23T11:10

2024-10-23T11:10

2024-10-23T12:19

видео

казань

россия

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979505286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ec47b5064a4754e9426e0b714c10a2b.jpg

В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.

казань

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши. 2024-10-23T11:10 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, казань, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, украина, видео