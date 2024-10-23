Рейтинг@Mail.ru
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 23.10.2024 (обновлено: 12:19 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979507863.html
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.
2024-10-23T11:10
2024-10-23T12:19
видео
казань
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979505286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ec47b5064a4754e9426e0b714c10a2b.jpg
В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.
казань
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.
2024-10-23T11:10
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979505286_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15c3a67a59796c63c49564a6f8aef43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, казань, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, украина, видео
Видео, Казань, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Украина
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.
2024-10-23T11:10
true
PT0M35S

Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС

Читать ria.ru в
Дзен
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.
В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.
 
ВидеоКазаньРоссияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала