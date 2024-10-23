https://ria.ru/20241023/briks-1979507863.html
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.
2024-10-23T11:10
2024-10-23T11:10
2024-10-23T12:19
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казань
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
украина
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В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встречи и концерт: первый день саммита БРИКС в Казани
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань. В ходе бесед тет-а-тет с лидерами государств обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, включая конфликт на Украине. Вечером состоялся неформальный ужин и концерт в Колонном зале Казанской Ратуши.
2024-10-23T11:10
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео, Казань, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Украина
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.
2024-10-23T11:10
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PT0M35S
Обсудили самые чувствительные вопросы. Как стартовал саммит БРИКС
В первый день саммита БРИКС президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми коллегами, приехавшими в Казань.