Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 23.10.2024 (обновлено: 11:19 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979506698.html
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире
Страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:06
2024-10-23T11:19
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978755063_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3869c967e3790e04fb5c8f609b987d4.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин."Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. За утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978755063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_508f28deeafe11eb982363bb3e73cc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире

Путин: страны БРИКС на деле проявляют ответственность за положение дел в мире

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в Казани
Саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. За утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.
Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала