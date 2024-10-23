https://ria.ru/20241023/briks-1979506698.html
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире
Страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:06
2024-10-23T11:06
2024-10-23T11:19
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин."Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. За утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об ответственности стран БРИКС за положение дел в мире
Путин: страны БРИКС на деле проявляют ответственность за положение дел в мире
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. За утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.
Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.