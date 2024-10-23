https://ria.ru/20241023/briks-1979505568.html

Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене

Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене - РИА Новости, 23.10.2024

Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене

БРИКС динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:03

2024-10-23T11:03

2024-10-23T11:11

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин."Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.В ходе заседания в узком составе главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов. Участники также обсудят ситуацию, складывающуюся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения и вопрос о дальнейшем расширении состава участников.Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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