Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 23.10.2024 (обновлено: 11:11 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979505568.html
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене - РИА Новости, 23.10.2024
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене
БРИКС динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:03
2024-10-23T11:11
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин."Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.В ходе заседания в узком составе главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов. Участники также обсудят ситуацию, складывающуюся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения и вопрос о дальнейшем расширении состава участников.Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c1a4495895f5d8b2226a93f160e4e408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене

Путин заявил об укреплении авторитета и влияния БРИКС в мировых делах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. БРИКС динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах", - сказал Путин, открывая заседание саммита БРИКС в узком составе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
В ходе заседания в узком составе главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда острых региональных конфликтов. Участники также обсудят ситуацию, складывающуюся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения и вопрос о дальнейшем расширении состава участников.
Общение лидеры стран БРИКС начали накануне. В здании казанской ратуши прошел неформальный обед с участием глав делегаций саммита.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала