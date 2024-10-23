https://ria.ru/20241023/briks-1979505038.html

Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС

Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:01

2024-10-23T11:01

2024-10-23T11:18

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

в мире

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем."Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем", - заявил российский лидер на заседании саммита БРИКС в узком составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, владимир путин, брикс