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Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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11:01 23.10.2024 (обновлено: 11:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979505038.html
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:01
2024-10-23T11:18
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
в мире
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем."Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем", - заявил российский лидер на заседании саммита БРИКС в узком составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире, Владимир Путин, БРИКС
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС

Путин: Россия стремится упрочить авторитет БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем.
"Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем", - заявил российский лидер на заседании саммита БРИКС в узком составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВ миреВладимир ПутинБРИКС
 
 
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