https://ria.ru/20241023/briks-1979505038.html
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:01
2024-10-23T11:01
2024-10-23T11:18
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
в мире
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем."Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем", - заявил российский лидер на заседании саммита БРИКС в узком составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире, Владимир Путин, БРИКС
Путин заявил о стремлении России упрочить авторитет БРИКС
Путин: Россия стремится упрочить авторитет БРИКС
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем.
"Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем", - заявил российский лидер на заседании саммита БРИКС в узком составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.