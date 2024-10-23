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Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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10:12 23.10.2024 (обновлено: 10:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979495121.html
Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС
Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:12
2024-10-23T10:18
казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Первый (Лукашенко - ред.) с рабочим визитом сегодня направится в Казань на саммит БРИКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент Белоруссии примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - отмечается в публикации.Запланирована также широкая программа международных контактов Лукашенко. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС

"Пул Первого": Лукашенко в среду направится в Казань на саммит БРИКС

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
«
"Первый (Лукашенко - ред.) с рабочим визитом сегодня направится в Казань на саммит БРИКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Белоруссии примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - отмечается в публикации.
Запланирована также широкая программа международных контактов Лукашенко. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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