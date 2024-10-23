Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС
"Пул Первого": Лукашенко в среду направится в Казань на саммит БРИКС
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
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"Первый (Лукашенко - ред.) с рабочим визитом сегодня направится в Казань на саммит БРИКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Белоруссии примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - отмечается в публикации.
Запланирована также широкая программа международных контактов Лукашенко. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.