https://ria.ru/20241023/briks-1979495121.html

Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС

Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко направится в Казань на саммит БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:12

2024-10-23T10:12

2024-10-23T10:18

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду направится в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Первый (Лукашенко - ред.) с рабочим визитом сегодня направится в Казань на саммит БРИКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент Белоруссии примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". "Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - отмечается в публикации.Запланирована также широкая программа международных контактов Лукашенко. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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