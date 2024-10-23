https://ria.ru/20241023/briks-1979480031.html

Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань

Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань - РИА Новости, 23.10.2024

Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik недовольство Киева по поводу приезда генсека ООН Антониу... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:25

2024-10-23T09:25

2024-10-23T10:17

в мире

антониу гутерреш

мария захарова

саммит брикс в казани в 2024 году

киев

украина

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik недовольство Киева по поводу приезда генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани. Украинский МИД резко раскритиковал Гутерреша за решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине, назвав его выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН". "Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? <…> Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций", — сказала Захарова.Она отметила, что ООН никому отдавала без спроса свою эгиду, эмблематику и символику, а генсек воспользовался приглашением и принял участие в саммите. "Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих, и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики", — заключила дипломат.Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин обсудит с Гутеррешем на полях БРИКС работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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