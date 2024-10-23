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Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань - РИА Новости, 23.10.2024
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09:25 23.10.2024 (обновлено: 10:17 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979480031.html
Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань
Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik недовольство Киева по поводу приезда генсека ООН Антониу... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:25
2024-10-23T10:17
в мире
антониу гутерреш
мария захарова
саммит брикс в казани в 2024 году
киев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik недовольство Киева по поводу приезда генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани. Украинский МИД резко раскритиковал Гутерреша за решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине, назвав его выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН". "Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? &lt;…&gt; Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций", — сказала Захарова.Она отметила, что ООН никому отдавала без спроса свою эгиду, эмблематику и символику, а генсек воспользовался приглашением и принял участие в саммите. "Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих, и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики", — заключила дипломат.Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин обсудит с Гутеррешем на полях БРИКС работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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в мире, антониу гутерреш, мария захарова, саммит брикс в казани в 2024 году, киев, украина
В мире, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Киев, Украина
Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань

Захарова назвала приезд Гутерреша на саммит БРИКС поводом для истерики Киева

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik недовольство Киева по поводу приезда генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани.
Украинский МИД резко раскритиковал Гутерреша за решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине, назвав его выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? <…> Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций", — сказала Захарова.
Она отметила, что ООН никому отдавала без спроса свою эгиду, эмблематику и символику, а генсек воспользовался приглашением и принял участие в саммите.
«
"Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих, и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики", — заключила дипломат.
Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин обсудит с Гутеррешем на полях БРИКС работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреАнтониу ГутеррешМария ЗахароваСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКиевУкраина
 
 
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