Захарова резко ответила Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань
Захарова назвала приезд Гутерреша на саммит БРИКС поводом для истерики Киева
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik недовольство Киева по поводу приезда генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани.
Украинский МИД резко раскритиковал Гутерреша за решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине, назвав его выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".
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"Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? <…> Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций", — сказала Захарова.
Она отметила, что ООН никому отдавала без спроса свою эгиду, эмблематику и символику, а генсек воспользовался приглашением и принял участие в саммите.
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"Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих, и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики", — заключила дипломат.
Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин обсудит с Гутеррешем на полях БРИКС работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
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