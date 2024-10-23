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Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт - РИА Новости, 23.10.2024
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03:32 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979455372.html
Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт
Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт - РИА Новости, 23.10.2024
Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт
Тенденция к многосторонности в международных отношениях, задаваемая БРИКС, ведет к укреплению мировой стабильности, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:32
2024-10-23T03:32
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ДУБАЙ, 23 окт - РИА Новости. Тенденция к многосторонности в международных отношениях, задаваемая БРИКС, ведет к укреплению мировой стабильности, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "Тенденция к международной многосторонности, которую задает БРИКС, укрепит и улучшит глобальное управление и будет содействовать повышению стабильности международной торговли и международной стабильности в целом", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил высокий интерес стран глобального Юга к группе БРИКС как представителю их интересов и альтернативе "Большой семерке". "БРИКС позиционирует себя как представитель стран Юга и альтернатива "Большой семерке", что способствует поддержке интересов глобального Юга путем преодоления разрыва между фактической ролью развивающихся рынков в мировом порядке и их способностью участвовать в процессах принятия решений в международных институтах, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также в Совете безопасности ООН", - подчеркнул эксперт. По его словам, вступление ОАЭ в БРИКС является продолжением традиционной для этой страны политики многостороннего международного сотрудничества. "Вступление ОАЭ в БРИКС с января 2024 года обусловлено их верой в важность укрепления международного сотрудничества, которое является основной опорой экономической и внешней политики и естественным результатом традиционного подхода ОАЭ, основанного на построении партнерских отношений со странами, организациями и международными институтами для повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики", - заявил аль-Гуль. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979224845.html
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в мире, оаэ, россия, юг, брикс, всемирный банк, оон, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, Россия, Юг, БРИКС, Всемирный банк, ООН, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт

Эксперт аль-Гуль: многосторонность БРИКС ведет к укреплению мировой стабильности

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Работа форума
XVI саммит БРИКС. Работа форума - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Работа форума . Архивное фото
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ДУБАЙ, 23 окт - РИА Новости. Тенденция к многосторонности в международных отношениях, задаваемая БРИКС, ведет к укреплению мировой стабильности, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
"Тенденция к международной многосторонности, которую задает БРИКС, укрепит и улучшит глобальное управление и будет содействовать повышению стабильности международной торговли и международной стабильности в целом", - заявил аль-Гуль.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
22 октября, 02:38
Также эксперт отметил высокий интерес стран глобального Юга к группе БРИКС как представителю их интересов и альтернативе "Большой семерке".
"БРИКС позиционирует себя как представитель стран Юга и альтернатива "Большой семерке", что способствует поддержке интересов глобального Юга путем преодоления разрыва между фактической ролью развивающихся рынков в мировом порядке и их способностью участвовать в процессах принятия решений в международных институтах, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также в Совете безопасности ООН", - подчеркнул эксперт.
По его словам, вступление ОАЭ в БРИКС является продолжением традиционной для этой страны политики многостороннего международного сотрудничества.
"Вступление ОАЭ в БРИКС с января 2024 года обусловлено их верой в важность укрепления международного сотрудничества, которое является основной опорой экономической и внешней политики и естественным результатом традиционного подхода ОАЭ, основанного на построении партнерских отношений со странами, организациями и международными институтами для повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики", - заявил аль-Гуль.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия Запада, заявила Симоньян
22 октября, 23:15
 
В миреОАЭРоссияЮгБРИКСВсемирный банкООНСаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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