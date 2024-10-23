https://ria.ru/20241023/briks-1979455372.html

Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт

Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт - РИА Новости, 23.10.2024

Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт

Тенденция к многосторонности в международных отношениях, задаваемая БРИКС, ведет к укреплению мировой стабильности, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:32

2024-10-23T03:32

2024-10-23T03:32

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ДУБАЙ, 23 окт - РИА Новости. Тенденция к многосторонности в международных отношениях, задаваемая БРИКС, ведет к укреплению мировой стабильности, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "Тенденция к международной многосторонности, которую задает БРИКС, укрепит и улучшит глобальное управление и будет содействовать повышению стабильности международной торговли и международной стабильности в целом", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил высокий интерес стран глобального Юга к группе БРИКС как представителю их интересов и альтернативе "Большой семерке". "БРИКС позиционирует себя как представитель стран Юга и альтернатива "Большой семерке", что способствует поддержке интересов глобального Юга путем преодоления разрыва между фактической ролью развивающихся рынков в мировом порядке и их способностью участвовать в процессах принятия решений в международных институтах, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также в Совете безопасности ООН", - подчеркнул эксперт. По его словам, вступление ОАЭ в БРИКС является продолжением традиционной для этой страны политики многостороннего международного сотрудничества. "Вступление ОАЭ в БРИКС с января 2024 года обусловлено их верой в важность укрепления международного сотрудничества, которое является основной опорой экономической и внешней политики и естественным результатом традиционного подхода ОАЭ, основанного на построении партнерских отношений со странами, организациями и международными институтами для повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики", - заявил аль-Гуль. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/ekspert-1979224845.html

https://ria.ru/20241022/simonyan-1979439288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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