https://ria.ru/20241023/briks--1979597221.html

В БРИКС изучат идею создания депозитарной инфраструктуры BRICS Clear

В БРИКС изучат идею создания депозитарной инфраструктуры BRICS Clear - РИА Новости, 23.10.2024

В БРИКС изучат идею создания депозитарной инфраструктуры BRICS Clear

Лидеры стран БРИКС договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:10

2024-10-23T16:10

2024-10-23T16:10

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear – инициативы, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

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