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Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников - РИА Новости, 23.10.2024
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01:01 23.10.2024 (обновлено: 01:41 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/blinken-1979448444.html
Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников
Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников - РИА Новости, 23.10.2024
Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом возвращение заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:01
2024-10-23T01:41
в мире
израиль
сша
тель-авив
энтони блинкен
ицхак герцог
яхья синвар
хамас
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом возвращение заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, следует из заявления офиса президента Израиля по итогам встречи. Встреча длилась около двух с половиной часов и носила "дружеский и продуктивный характер", отметили там."Я очень верю, что смерть (лидера ХАМАС Яхьи. – Прим. ред.) Синвара действительно создает важную возможность вернуть заложников домой, положить конец войне и обеспечить безопасность Израиля. Именно на этом были сосредоточены наши сегодняшние беседы с израильскими коллегами, включая договоренности на период после окончания конфликта. Это разговор, который я буду продолжать в регионе с другими партнерами. Но ... мы должны убедиться, что это момент возможности двигаться вперед", — сказано в заявлении Блинкена, сделанном на встрече с президентом страны и опубликованном на сайте Госдепартамента.Встреча прошла в Тель-Авиве, после чего госсекретарь США встретился с семьями заложников.Офис президента Израиля добавил, что Герцог подчеркнул усилия Израиля "на нескольких фронтах" в отношении военных действий. Он упомянул постоянные атаки на северном фронте страны и заявил о необходимости "дать серьезный ответ Тегерану". Это уже 11-ая поездка госсекретаря США в регион после того, как радикальное движение ХАМАС осуществило нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Затем Израиль начал военные действия на территории сектора Газа. Визит Блинкена проходит на фоне ожидания израильских ударов по Ирану в ответ на масштабную иранскую атаку на израильскую территорию в начале октября, серьезной эскалации в последние несколько месяцев напряженности между Израилем и Ливаном, а также гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара 16 октября. Он считается главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20240910/izrail-1971859468.html
https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html
https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html
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в мире, израиль, сша, тель-авив, энтони блинкен, ицхак герцог, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Энтони Блинкен, Ицхак Герцог, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников

Блинкен обсудил с Ицхаком Герцогом возвращение заложников, захваченных ХАМАС

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом возвращение заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, следует из заявления офиса президента Израиля по итогам встречи. Встреча длилась около двух с половиной часов и носила "дружеский и продуктивный характер", отметили там.
"Я очень верю, что смерть (лидера ХАМАС Яхьи. – Прим. ред.) Синвара действительно создает важную возможность вернуть заложников домой, положить конец войне и обеспечить безопасность Израиля. Именно на этом были сосредоточены наши сегодняшние беседы с израильскими коллегами, включая договоренности на период после окончания конфликта. Это разговор, который я буду продолжать в регионе с другими партнерами. Но ... мы должны убедиться, что это момент возможности двигаться вперед", — сказано в заявлении Блинкена, сделанном на встрече с президентом страны и опубликованном на сайте Госдепартамента.
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Встреча прошла в Тель-Авиве, после чего госсекретарь США встретился с семьями заложников.
Офис президента Израиля добавил, что Герцог подчеркнул усилия Израиля "на нескольких фронтах" в отношении военных действий. Он упомянул постоянные атаки на северном фронте страны и заявил о необходимости "дать серьезный ответ Тегерану".
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Это уже 11-ая поездка госсекретаря США в регион после того, как радикальное движение ХАМАС осуществило нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Затем Израиль начал военные действия на территории сектора Газа.
Визит Блинкена проходит на фоне ожидания израильских ударов по Ирану в ответ на масштабную иранскую атаку на израильскую территорию в начале октября, серьезной эскалации в последние несколько месяцев напряженности между Израилем и Ливаном, а также гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара 16 октября. Он считается главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
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В миреИзраильСШАТель-АвивЭнтони БлинкенИцхак ГерцогЯхья СинварХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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