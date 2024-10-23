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Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников

Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников - РИА Новости, 23.10.2024

Блинкен обсудил с президентом Израиля возвращение заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом возвращение заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:01

2024-10-23T01:01

2024-10-23T01:41

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энтони блинкен

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом возвращение заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, следует из заявления офиса президента Израиля по итогам встречи. Встреча длилась около двух с половиной часов и носила "дружеский и продуктивный характер", отметили там."Я очень верю, что смерть (лидера ХАМАС Яхьи. – Прим. ред.) Синвара действительно создает важную возможность вернуть заложников домой, положить конец войне и обеспечить безопасность Израиля. Именно на этом были сосредоточены наши сегодняшние беседы с израильскими коллегами, включая договоренности на период после окончания конфликта. Это разговор, который я буду продолжать в регионе с другими партнерами. Но ... мы должны убедиться, что это момент возможности двигаться вперед", — сказано в заявлении Блинкена, сделанном на встрече с президентом страны и опубликованном на сайте Госдепартамента.Встреча прошла в Тель-Авиве, после чего госсекретарь США встретился с семьями заложников.Офис президента Израиля добавил, что Герцог подчеркнул усилия Израиля "на нескольких фронтах" в отношении военных действий. Он упомянул постоянные атаки на северном фронте страны и заявил о необходимости "дать серьезный ответ Тегерану". Это уже 11-ая поездка госсекретаря США в регион после того, как радикальное движение ХАМАС осуществило нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Затем Израиль начал военные действия на территории сектора Газа. Визит Блинкена проходит на фоне ожидания израильских ударов по Ирану в ответ на масштабную иранскую атаку на израильскую территорию в начале октября, серьезной эскалации в последние несколько месяцев напряженности между Израилем и Ливаном, а также гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара 16 октября. Он считается главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

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https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html

https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, тель-авив, энтони блинкен, ицхак герцог, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году