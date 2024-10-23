https://ria.ru/20241023/bitriver-1979583119.html

В BitRiver рассказали о планах по созданию цифрового хаба для стран БРИКС

В BitRiver рассказали о планах по созданию цифрового хаба для стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

В BitRiver рассказали о планах по созданию цифрового хаба для стран БРИКС

Владелец и гендиректор крупнейшего на территории Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал РИА Новости о планах по созданию инфраструктурной РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:27

2024-10-23T15:27

2024-10-23T15:36

экономика

технологии

россия

евразия

кирилл дмитриев

брикс

российский фонд прямых инвестиций

bitriver

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978114007_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72476f237b0efc64726a7dbfec0594e9.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владелец и гендиректор крупнейшего на территории Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал РИА Новости о планах по созданию инфраструктурной базы на основе майнинговых центров обработки данных для стран БРИКС.Накануне саммита лидеров альянса, во время форума БРИКС стало известно о партнерстве компании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Оно нацелено на увеличение доли нашей страны на рынке энергоемких вычислений. РФПИ и BitRiver сфокусируются на строительстве дата-центров, в том числе в странах БРИКС.По словам Рунца, инвестиции в отрасль открывают для России новые горизонты, в том числе на международной арене."Наша страна сегодня лидер среди БРИКС в развитии отрасли промышленного майнинга. Потому что Россия - единственная из стран БРИКС обладает возможностью создать эту инфраструктуру, такой возможности нет больше ни у одной из стран альянса", - отметил гендиректор BitRiver.Профицит электроэнергии, кадровый потенциал, подходящий климат и значительная экспертиза в строительстве дата-центров для энергоемких вычислений дают России возможность кратно увеличить мощности центров обработки данных за короткое время. И, по словам Рунца, страны БРИКС в этом заинтересованы. Уже сейчас ключевыми партнерами группы компаний BitRiver являются инвесторы из государств альянса."И это фактически запрос к нашей стране со стороны международных партнеров. Поэтому инфраструктура дата-центров в ближайшие два-три года в России будет еще более стремительно развиваться, объемы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьезный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС. Для России это, конечно, и новая роль в экономических отношениях с партнерами по БРИКС, и развитие базы для технологий искусственного интеллекта, и значительный приток иностранных инвестиций в страну", — сказал Рунец.В свою очередь, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам БРИКС снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные.РФПИ также выдвинул предложение о создании совместной инвестиционной платформы для стран БРИКС с фокусом на высокие технологии и искусственный интеллект. По оценкам фонда, инвестиции в энергоемкие вычисления и высокие технологии могут привести к значительному приросту ВВП стран БРИКС на уровне 1,2%, что эквивалентно 340 миллиардам евро в год.

https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

https://ria.ru/20241010/rossiya-1977482027.html

https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html

россия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, евразия, кирилл дмитриев, брикс, российский фонд прямых инвестиций, bitriver, саммит брикс