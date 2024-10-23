https://ria.ru/20241023/bitriver-1979583119.html
В BitRiver рассказали о планах по созданию цифрового хаба для стран БРИКС
В BitRiver рассказали о планах по созданию цифрового хаба для стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
В BitRiver рассказали о планах по созданию цифрового хаба для стран БРИКС
Владелец и гендиректор крупнейшего на территории Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал РИА Новости о планах по созданию инфраструктурной РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:27
2024-10-23T15:27
2024-10-23T15:36
экономика
технологии
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кирилл дмитриев
брикс
российский фонд прямых инвестиций
bitriver
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владелец и гендиректор крупнейшего на территории Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал РИА Новости о планах по созданию инфраструктурной базы на основе майнинговых центров обработки данных для стран БРИКС.Накануне саммита лидеров альянса, во время форума БРИКС стало известно о партнерстве компании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Оно нацелено на увеличение доли нашей страны на рынке энергоемких вычислений. РФПИ и BitRiver сфокусируются на строительстве дата-центров, в том числе в странах БРИКС.По словам Рунца, инвестиции в отрасль открывают для России новые горизонты, в том числе на международной арене."Наша страна сегодня лидер среди БРИКС в развитии отрасли промышленного майнинга. Потому что Россия - единственная из стран БРИКС обладает возможностью создать эту инфраструктуру, такой возможности нет больше ни у одной из стран альянса", - отметил гендиректор BitRiver.Профицит электроэнергии, кадровый потенциал, подходящий климат и значительная экспертиза в строительстве дата-центров для энергоемких вычислений дают России возможность кратно увеличить мощности центров обработки данных за короткое время. И, по словам Рунца, страны БРИКС в этом заинтересованы. Уже сейчас ключевыми партнерами группы компаний BitRiver являются инвесторы из государств альянса."И это фактически запрос к нашей стране со стороны международных партнеров. Поэтому инфраструктура дата-центров в ближайшие два-три года в России будет еще более стремительно развиваться, объемы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьезный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС. Для России это, конечно, и новая роль в экономических отношениях с партнерами по БРИКС, и развитие базы для технологий искусственного интеллекта, и значительный приток иностранных инвестиций в страну", — сказал Рунец.В свою очередь, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам БРИКС снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные.РФПИ также выдвинул предложение о создании совместной инвестиционной платформы для стран БРИКС с фокусом на высокие технологии и искусственный интеллект. По оценкам фонда, инвестиции в энергоемкие вычисления и высокие технологии могут привести к значительному приросту ВВП стран БРИКС на уровне 1,2%, что эквивалентно 340 миллиардам евро в год.
https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html
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экономика, технологии, россия, евразия, кирилл дмитриев, брикс, российский фонд прямых инвестиций, bitriver, саммит брикс
Экономика, Технологии, Россия, Евразия, Кирилл Дмитриев, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций, BitRiver, Саммит БРИКС
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владелец и гендиректор крупнейшего на территории Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец рассказал РИА Новости о планах по созданию инфраструктурной базы на основе майнинговых центров обработки данных для стран БРИКС.
Накануне саммита лидеров альянса, во время форума БРИКС стало известно о партнерстве компании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ
). Оно нацелено на увеличение доли нашей страны на рынке энергоемких вычислений. РФПИ и BitRiver сфокусируются на строительстве дата-центров, в том числе в странах БРИКС.
По словам Рунца, инвестиции в отрасль открывают для России
новые горизонты, в том числе на международной арене.
"Наша страна сегодня лидер среди БРИКС в развитии отрасли промышленного майнинга. Потому что Россия - единственная из стран БРИКС обладает возможностью создать эту инфраструктуру, такой возможности нет больше ни у одной из стран альянса", - отметил гендиректор BitRiver.
Профицит электроэнергии, кадровый потенциал, подходящий климат и значительная экспертиза в строительстве дата-центров для энергоемких вычислений дают России возможность кратно увеличить мощности центров обработки данных за короткое время. И, по словам Рунца, страны БРИКС в этом заинтересованы. Уже сейчас ключевыми партнерами группы компаний BitRiver являются инвесторы из государств альянса.
"И это фактически запрос к нашей стране со стороны международных партнеров. Поэтому инфраструктура дата-центров в ближайшие два-три года в России будет еще более стремительно развиваться, объемы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьезный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС. Для России это, конечно, и новая роль в экономических отношениях с партнерами по БРИКС, и развитие базы для технологий искусственного интеллекта, и значительный приток иностранных инвестиций в страну", — сказал Рунец.
В свою очередь, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
заявил, что совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам БРИКС снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные.
РФПИ также выдвинул предложение о создании совместной инвестиционной платформы для стран БРИКС с фокусом на высокие технологии и искусственный интеллект. По оценкам фонда, инвестиции в энергоемкие вычисления и высокие технологии могут привести к значительному приросту ВВП стран БРИКС на уровне 1,2%, что эквивалентно 340 миллиардам евро в год.