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Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
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10:41 23.10.2024 (обновлено: 12:15 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/belousov-1979500574.html
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине
Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине, стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:41
2024-10-23T12:15
россия
украина
минск
андрей белоусов
в мире
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине, стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", - сказал Белоусов, выступая в среду в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. "Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - добавил он.
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россия, украина, минск, андрей белоусов, в мире
Россия, Украина, Минск, Андрей Белоусов, В мире
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине

Белоусов: вовлеченность Запада на Украине грозит столкновением ядерных держав

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине, стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", - сказал Белоусов, выступая в среду в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
"Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - добавил он.
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