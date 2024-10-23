https://ria.ru/20241023/belousov-1979500574.html
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине
Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине, стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:41
2024-10-23T10:41
2024-10-23T12:15
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Растущая вовлеченность западных стран в конфликт на Украине, стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав", - сказал Белоусов, выступая в среду в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. "Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - добавил он.
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россия, украина, минск, андрей белоусов, в мире
Россия, Украина, Минск, Андрей Белоусов, В мире
Белоусов предостерег Запад от растущей вовлеченности в конфликт на Украине
Белоусов: вовлеченность Запада на Украине грозит столкновением ядерных держав