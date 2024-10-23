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Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена - РИА Новости, 23.10.2024
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05:44 23.10.2024 (обновлено: 11:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/bayden-1979463268.html
Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена
Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена - РИА Новости, 23.10.2024
Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена
Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента Джо Байдена из-за отсутствия реакции на его призыв проверить гражданство у 450 тысяч... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:44
2024-10-23T11:22
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента Джо Байдена из-за отсутствия реакции на его призыв проверить гражданство у 450 тысяч зарегистрированных в штате избирателей, сообщается на сайте офиса генпрокурора. "Генпрокурор Пакстон подал иск к Министерству внутренней безопасности и другим членам администрации Байдена — Харрис в связи с отказом исполнить федеральный закон, требующий от них подтвердить гражданство потенциально не имеющих право голоса", — говорится в публикации. В офисе уточнили, что в начале октября направили федеральным властям письмо со списком из 450 тысяч избирателей, гражданство которых никогда не проверялось при регистрации избирателей. Администрация оставила это обращение без ответа. Голосовать на федеральных выборах в США имеют право только граждане. Республиканцы утверждают, что демократы рассчитывают наделить правом голоса рекордное число нелегалов, попавших в Штаты за время каденции Байдена, и использовать это в свою пользу. В 2020 году разница между Дональдом Трампом и Байденом в Техасе была порядка 630 тысяч голосов в пользу республиканца. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, экс-президент Дональд Трамп баллотируется от республиканцев.
https://ria.ru/20241023/bajden-1979451129.html
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в мире, сша, техас, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Техас, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена

Генпрокурор Пакстон подал в суд на Байдена из-за сомнительных избирателей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента Джо Байдена из-за отсутствия реакции на его призыв проверить гражданство у 450 тысяч зарегистрированных в штате избирателей, сообщается на сайте офиса генпрокурора.
"Генпрокурор Пакстон подал иск к Министерству внутренней безопасности и другим членам администрации Байдена — Харрис в связи с отказом исполнить федеральный закон, требующий от них подтвердить гражданство потенциально не имеющих право голоса", — говорится в публикации.
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В офисе уточнили, что в начале октября направили федеральным властям письмо со списком из 450 тысяч избирателей, гражданство которых никогда не проверялось при регистрации избирателей. Администрация оставила это обращение без ответа.
Голосовать на федеральных выборах в США имеют право только граждане. Республиканцы утверждают, что демократы рассчитывают наделить правом голоса рекордное число нелегалов, попавших в Штаты за время каденции Байдена, и использовать это в свою пользу. В 2020 году разница между Дональдом Трампом и Байденом в Техасе была порядка 630 тысяч голосов в пользу республиканца.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, экс-президент Дональд Трамп баллотируется от республиканцев.
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