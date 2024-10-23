Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена
Генпрокурор Пакстон подал в суд на Байдена из-за сомнительных избирателей
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента Джо Байдена из-за отсутствия реакции на его призыв проверить гражданство у 450 тысяч зарегистрированных в штате избирателей, сообщается на сайте офиса генпрокурора.
"Генпрокурор Пакстон подал иск к Министерству внутренней безопасности и другим членам администрации Байдена — Харрис в связи с отказом исполнить федеральный закон, требующий от них подтвердить гражданство потенциально не имеющих право голоса", — говорится в публикации.
Байден призвал "закрыть" Трампа
Вчера, 01:57
В офисе уточнили, что в начале октября направили федеральным властям письмо со списком из 450 тысяч избирателей, гражданство которых никогда не проверялось при регистрации избирателей. Администрация оставила это обращение без ответа.
Голосовать на федеральных выборах в США имеют право только граждане. Республиканцы утверждают, что демократы рассчитывают наделить правом голоса рекордное число нелегалов, попавших в Штаты за время каденции Байдена, и использовать это в свою пользу. В 2020 году разница между Дональдом Трампом и Байденом в Техасе была порядка 630 тысяч голосов в пользу республиканца.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, экс-президент Дональд Трамп баллотируется от республиканцев.
"Есть весомый козырь". Чем опасен новый соперник Трампа
23 июля, 08:00