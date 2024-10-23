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В Башкирии девушку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником - РИА Новости, 23.10.2024
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15:15 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/bashkirija-1979580974.html
В Башкирии девушку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником
В Башкирии девушку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником - РИА Новости, 23.10.2024
В Башкирии девушку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником
Белебеевский городской суд в Башкирии приговорил к шести годам лишения свободы студентку, которая в мессенджерах обменивалась с третьеклассником интимными... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:15
2024-10-23T15:15
происшествия
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УФА, 23 окт - РИА Новости. Белебеевский городской суд в Башкирии приговорил к шести годам лишения свободы студентку, которая в мессенджерах обменивалась с третьеклассником интимными фотографиями, сообщили РИА Новости в суде. Ранее агентству в правоохранительных органах региона сообщали, что в отношении студентки, которая обменивалась с третьеклассником интимными фотографиями, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В соцсетях писали, что 18-летняя студентка из посёлка Приютово обменивалась со школьником интимными фотографиями. Переписку в стиле "ню" обнаружила мать мальчика и написала на девушку заявление в полицию. "Белебеевский городской суд назначил (студентке - ред.) наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и ограничение свободы на 1 год",- сказал РИА Новости представитель суда. Собеседник отметил, что приговор был оглашён ещё 3 октября и не вступил в законную силу, так как девушка оспорила решение суда. "Дата рассмотрения апелляции ещё не назначена", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220609/vymogatelstvo-1794189330.html
https://ria.ru/20240704/kriminal-1957319483.html
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происшествия
Происшествия
В Башкирии девушку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником

Студентку из Башкирии осудили за обмен интимными фото с третьеклассником

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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УФА, 23 окт - РИА Новости. Белебеевский городской суд в Башкирии приговорил к шести годам лишения свободы студентку, которая в мессенджерах обменивалась с третьеклассником интимными фотографиями, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее агентству в правоохранительных органах региона сообщали, что в отношении студентки, которая обменивалась с третьеклассником интимными фотографиями, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
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В соцсетях писали, что 18-летняя студентка из посёлка Приютово обменивалась со школьником интимными фотографиями. Переписку в стиле "ню" обнаружила мать мальчика и написала на девушку заявление в полицию.
"Белебеевский городской суд назначил (студентке - ред.) наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и ограничение свободы на 1 год",- сказал РИА Новости представитель суда.
Собеседник отметил, что приговор был оглашён ещё 3 октября и не вступил в законную силу, так как девушка оспорила решение суда. "Дата рассмотрения апелляции ещё не назначена", - добавил собеседник агентства.
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