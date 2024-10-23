https://ria.ru/20241023/bank-1979559245.html

ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС

ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС

ЮАР высоко ценит работу Нового банка развития БРИКС, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:08

2024-10-23T14:08

2024-10-23T14:26

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

новый банк развития

сирил рамафоса

юар

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР высоко ценит работу Нового банка развития БРИКС, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса."Банк необходим для достижения общих устремлений нашей группы и для достижения целей наших развивающихся экономик в целом. Высоко ценим работу и прогресс Нового банка развития под блестящим руководством Дилмы Роуссефф. Ее работа - блестящий пример ценности группы БРИКС, поскольку таким образом мы поддерживаем рост и развитие стран Глобального Юга, в этом наша сила", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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