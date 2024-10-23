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ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:08 23.10.2024 (обновлено: 14:26 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/bank-1979559245.html
ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС
ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС
ЮАР высоко ценит работу Нового банка развития БРИКС, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:08
2024-10-23T14:26
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
новый банк развития
сирил рамафоса
юар
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР высоко ценит работу Нового банка развития БРИКС, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса."Банк необходим для достижения общих устремлений нашей группы и для достижения целей наших развивающихся экономик в целом. Высоко ценим работу и прогресс Нового банка развития под блестящим руководством Дилмы Роуссефф. Ее работа - блестящий пример ценности группы БРИКС, поскольку таким образом мы поддерживаем рост и развитие стран Глобального Юга, в этом наша сила", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, новый банк развития, сирил рамафоса, юар, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Новый банк развития, Сирил Рамафоса, ЮАР, В мире
ЮАР высоко оценила прогресс в работе Нового банка развития БРИКС

Рамафоса: ЮАР высоко ценит работу Нового банка развития БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. ЮАР высоко ценит работу Нового банка развития БРИКС, заявил в среду президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Банк необходим для достижения общих устремлений нашей группы и для достижения целей наших развивающихся экономик в целом. Высоко ценим работу и прогресс Нового банка развития под блестящим руководством Дилмы Роуссефф. Ее работа - блестящий пример ценности группы БРИКС, поскольку таким образом мы поддерживаем рост и развитие стран Глобального Юга, в этом наша сила", - заявил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе с участием членов делегаций.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуНовый банк развитияСирил РамафосаЮАРВ мире
 
 
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