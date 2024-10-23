https://ria.ru/20241023/bam-1979581234.html
Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль
Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль - РИА Новости, 23.10.2024
Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль
Словацкий писатель Павол Витек в ходе встречи, которая была организована в Русском доме в Братиславе, поделился своими впечатлениями от поездки на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:17
2024-10-23T15:17
2024-10-23T15:18
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БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Словацкий писатель Павол Витек в ходе встречи, которая была организована в Русском доме в Братиславе, поделился своими впечатлениями от поездки на Байкало-Амурскую магистраль, рассказали в посольстве РФ. "Двадцать второго октября в Русском доме в Братиславе состоялась открытая встреча с Паволом Витеком - автором нескольких книг о путешествиях по России, которые неоднократно получали в Словакии читательские премии. Писатель поделился с гостями своими впечатлениями от недавней поездки на Байкало-Амурскую магистраль - одну из крупнейших в мире, по случаю 50-й годовщины со дня начала ее строительства", - говорится в сообщении российской дипмиссии. В посольстве отметили, что "особое место в его творчестве занимают Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток, рассказы об опыте общения с жителями разных краев, областей и республик Российской Федерации". "Будучи активным поборником межрегиональных связей, путешественник многое сделал для развития отношений городов-побратимов Жилины и Красноярска. Деятельность Витека - яркий пример народной дипломатии, дружеского взаимодействия между представителями гражданских обществ Словакии и России", - добавили в дипмиссии. По данным посольства, беседа вызвала живой интерес собравшихся, "тепло поблагодаривших Витека за его увлекательное повествование".
https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972841903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Стройка века": история легендарного БАМа
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей. Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России.
2024-10-23T15:17
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братислава, россия, словакия, байкало-амурская магистраль, новости культуры
Культура, Братислава, Россия, Словакия, Байкало-Амурская магистраль, Новости культуры
Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль
Писатель Павол Витек поделился в Братиславе впечатлениями о поездке на БАМ
БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Словацкий писатель Павол Витек в ходе встречи, которая была организована в Русском доме в Братиславе, поделился своими впечатлениями от поездки на Байкало-Амурскую магистраль, рассказали в посольстве РФ.
"Двадцать второго октября в Русском доме в Братиславе состоялась открытая встреча с Паволом Витеком - автором нескольких книг о путешествиях по России, которые неоднократно получали в Словакии читательские премии. Писатель поделился с гостями своими впечатлениями от недавней поездки на Байкало-Амурскую магистраль - одну из крупнейших в мире, по случаю 50-й годовщины со дня начала ее строительства", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
В посольстве отметили, что "особое место в его творчестве занимают Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток, рассказы об опыте общения с жителями разных краев, областей и республик Российской Федерации".
"Будучи активным поборником межрегиональных связей, путешественник многое сделал для развития отношений городов-побратимов Жилины и Красноярска. Деятельность Витека - яркий пример народной дипломатии, дружеского взаимодействия между представителями гражданских обществ Словакии и России", - добавили в дипмиссии.
По данным посольства, беседа вызвала живой интерес собравшихся, "тепло поблагодаривших Витека за его увлекательное повествование".