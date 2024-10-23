https://ria.ru/20241023/bam-1979581234.html

Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль

Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль - РИА Новости, 23.10.2024

Словацкий писатель рассказал о поездке на Байкало-Амурскую магистраль

Словацкий писатель Павол Витек в ходе встречи, которая была организована в Русском доме в Братиславе, поделился своими впечатлениями от поездки на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:17

2024-10-23T15:17

2024-10-23T15:18

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БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Словацкий писатель Павол Витек в ходе встречи, которая была организована в Русском доме в Братиславе, поделился своими впечатлениями от поездки на Байкало-Амурскую магистраль, рассказали в посольстве РФ. "Двадцать второго октября в Русском доме в Братиславе состоялась открытая встреча с Паволом Витеком - автором нескольких книг о путешествиях по России, которые неоднократно получали в Словакии читательские премии. Писатель поделился с гостями своими впечатлениями от недавней поездки на Байкало-Амурскую магистраль - одну из крупнейших в мире, по случаю 50-й годовщины со дня начала ее строительства", - говорится в сообщении российской дипмиссии. В посольстве отметили, что "особое место в его творчестве занимают Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток, рассказы об опыте общения с жителями разных краев, областей и республик Российской Федерации". "Будучи активным поборником межрегиональных связей, путешественник многое сделал для развития отношений городов-побратимов Жилины и Красноярска. Деятельность Витека - яркий пример народной дипломатии, дружеского взаимодействия между представителями гражданских обществ Словакии и России", - добавили в дипмиссии. По данным посольства, беседа вызвала живой интерес собравшихся, "тепло поблагодаривших Витека за его увлекательное повествование".

https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972841903.html

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"Стройка века": история легендарного БАМа Байкало-Амурская железнодорожная магистраль отмечает 50-летний юбилей. Постановление ЦК КПСС о строительстве БАМа вышло 8 июля 1974 года. Молодежь на "стройку века" приезжала со всех уголков Советского Союза. Она-то и стала основной трудовой силой. Сегодня протяженность БАМа – более 4300 км. Это крупнейшая железнодорожная магистраль в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. 2024-10-23T15:17 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

братислава, россия, словакия, байкало-амурская магистраль, новости культуры